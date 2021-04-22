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أمام خادم الحرمين.. السفراء المعينون يؤدون القسم (صور)

من بينهم السفيرة لدى السويد إيناس بنت أحمد الشهوان

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : الخميس 22 أبريل 2021 - 2:29 صباحًا
أمام خادم الحرمين.. السفراء المعينون يؤدون القسم (صور)

كل الوطن – الرياض: تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ عدد من سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

فقد أدى القسم كل من، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز السفير المعين لدى جمهورية البرتغال، والسفير المعين لدى سلطنة عمان عبدالله بن سعود العنزي، والسفير المعين لدى جمهورية التشيك عبدالله بن متعب الرشيد، والسفير المعين لدى جمهورية كوريا سامي بن محمد السدحان، والسفير المعين لدى تركمانستان سعيد بن عثمان سويعد، والسفير المعين لدى جمهورية القمر المتحدة عطا الله بن زايد بن زايد، والسفير المعين لدى جمهورية طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان، والسفير المعين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي، والسفير المعين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، والسفير المعين لدى جمهورية كينيا خالد بن عبدالله السلمان، والسفير المعين لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية فيصل بن طلق البقمي، والسفير المعين لدى جمهورية كوبا فيصل بن فلاح الحربي، والسفير المعين لدى جمهورية تشاد عامر بن علي الشهري، والسفير المعين لدى جمهورية بوركينا فاسو فهد بن عبدالرحمن الدوسري، والسفيرة المعينة لدى مملكة السويد إيناس بنت أحمد الشهوان، قائلين (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص).

كما حضر أداء القسم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411307

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