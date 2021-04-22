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صورة صادمة.. حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 20 ثانيةآخر تحديث : الخميس 22 أبريل 2021 - 5:16 صباحًا
صورة صادمة.. حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة

كل الوطن – وكالات: نفى المعتصم بالله مقداد نجل خالد مقداد مؤسس قناة “طيور الجنة” شائعة وفاة والده، التي تم تداولها بكثافة في عدد من وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر المعتصم بالله عبر صفحة قناة “طيور الجنة” في “فيسبوك” فيديو أوضح من خلاله حقيقة الحالة الصحية لوالده، وقال إن حالته الصحية مستقرة، مشيراً إلى أنه يرقد في العناية المركزة جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وأكد أن جميع الأخبار المتداولة عن وفاة والده، لا أساس لها من الصحة وهي مجرد إشاعات قائلاً: “الخبر الصحيح سأنشره أنا أو أخي وليد عبر صفحة نجوم طيور الجنة وكذا طيور الجنة”.

وناشد المعتصم بالله مقداد، جميع محبي والده بالدعاء له بالشفاء بعد دخوله العناية المكثفة وتدهور حالته الصحية.

وأسس خالد مقداد، وهو من مواليد 1972، قناة “طيور الجنة”، وهي أنجح سلسلة في القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال في العالم العربي.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411323

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