حملة أمنية تطيح بـ27 شخصاً من بينهم 8 مفحطين ومطلوبين في الرياض

كل الوطن – وكالات: أعلنت شرطة منطقة الرياض اليوم الأربعاء عن القبض على 27 شخصا ظهروا في مقطع فيديو متداول أثناء تجمهرهم في شارع رئيسي بحي النسيم وارتكاب بعض منهم مخالفات مرورية.

وأوضحت الشرطة أنها أطاحت بـ8 من المفحطين و19 من المتجمهرين، وبينهم مطلوبون أمنياً وأرباب سوابق.

وأكدت أنه جرت إحالتهم للهيئة المرورية، وصدرت بحقهم أحكام متنوعة، تمثلت في الحبس والإيقاف لمدد تتراوح بين 15 يوما وشهرين، كما تم إيقاف المتجمهرين، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411329