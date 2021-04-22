الملك سلمان: رفع مستوى التعاون الدولي هو الحل الشامل لمواجهة تحديات التغير المناخي

كل الوطن – وكالات: أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الخميس، أن “رفع مستوى التعاون الدولي هو الحل الشامل لمواجهة تحديات التغير المناخي”.

وقال خلال كلمته في قمة القادة للمناخ: “أطلقنا وفق رؤية المملكة 2030، حزمة من الاستراتيجيات والتشريعات، مثل الاستراتيجية الوطنية للبيئة، ومشاريع الطاقة النظيفة، بهدف الوصول إلى قدرة إنتاج 50% من احتياجات المملكة بحلول عام 2030”.

وأضاف: “قمنا خلال رئاستنا لمجموعة العشرين العام الماضي، بدفع تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون، وإطلاق مبادرتين دوليتين للحد من تدهور الأراضي وحماية الشعب المرجانية”.

وتابع: “أعلن سمو ولي العهد مؤخرا، عن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 10% من الإسهامات العالمية، وزراعة 50 مليار شجرة في المنطقة، بالإضافة إلى العديد من المبادرات النوعية”.

وشدد العاهل السعودي، على أن “هاتين المبادرتين حصلتا على تأييد المجتمع الدولي، وسنعمل مع الشركاء لتحقيق أهدافهما من خلال استضافتنا منتدى لمبادرة السعودية الخضراء وقمة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر في هذا العام”.

وختم الملك سلمان كلمته قائلا: “أخيرا نود أن نؤكد على اهتمامنا والتزامنا بالتعاون لمكافحة التغير المناخي لإيجاد بيئة أفضل للأجيال القادمة، متمنين لجهودنا النجاح لحماية كوكبنا”.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411341