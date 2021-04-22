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مصر.. تحديد جلسة للنظر في أزمة محمد رمضان وعمرو أديب

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-22T18:20:29+03:00
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : الخميس 22 أبريل 2021 - 6:20 مساءً
مصر.. تحديد جلسة للنظر في أزمة محمد رمضان وعمرو أديب

كل الوطن – الرياض: حددت محكمة جنح الشيخ زايد في مصر جلسة 29 مايو المقبل، لنظر دعوى الفنان محمد رمضان ضد الإعلامي عمرو أديب بتهمة السب والقذف.

وطالبت الدعوى التي أقامها المحامي أحمد الجندي، وكيلا عن الفنان محمد رمضان، فيها بتعويض قدره 1000001 جنيه.

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وجاء في الدعوى، أن “الإعلامي عمرو أديب، استغل وظيفته وخالف ميثاق العمل بها، وأراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيا، وشهرة زائفة، عبر توجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير بالفنان محمد رمضان”.

وأضافت الدعوى، أن “أديب هدد رمضان من خلال منصته الإعلامية، بقصد النيل من سمعته وشرفه”.

المصدر: الأهرام

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411344

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