تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنالملك سلمان: رفع مستوى التعاون الدولي هو الحل الشامل لمواجهة تحديات التغير المناخيكل الوطننيابة أمن الدولة الأردنية تفرج عن 16 متهما في قضية الفتنة بتوجيه من الملككل الوطنمصر.. تحديد جلسة للنظر في أزمة محمد رمضان وعمرو أديبكل الوطنخادم الحرمين الشريفين يرأس وفد المملكة في “قمة القادة حول المناخ”كل الوطنصورة صادمة.. حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنةكل الوطنتحرك عاجل في مصر بعد نشر فيديو طفل يقود قطاراكل الوطنالسلطات الأردنية توقف 18 شخصا على ذمة “قضية الفتنة”كل الوطنالمملكة تحصل على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات ‏والجريمةكل الوطنالأردن يعلن انتهاء تحقيقات النيابة في “أحداث الفتنة”كل الوطنمجلس الوزراء،.. المملكة تدعو إيران للانخراط في المفاوضات الجارية وتفادي التصعيد

اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في تكساس

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 33 ثانيةآخر تحديث : الخميس 22 أبريل 2021 - 11:53 مساءً
اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في تكساس

كل الوطن – وكالات: أعلنت جامعة “تكساس أيه أند أم” الأميركية عن سلالة جديدة من فيروس كورونا، تدعى BV-1، تتميز بأنها مقاومة للأجسام المضادة.

اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في تكساسنظافة الفم البسيطة قد تقلل من احتمالية وصول SARS-CoV-2 إلى الرئتين ومن شدة “كوفيد-19”
وقالت الجامعة إنه تم العثور على السلالة الجديدة في عينة لعاب أحد الطلاب، الذي بدت عليه أعراض خفيفة مثل الإنفلونزا، أثناء برنامج الاختبارات الصحية في الجامعة.

وتبين للجامعة أنه بالرغم من أوجه التشابه الجينية في السلالة مع السلالات الأخرى، فإنه اتضح أن سلالة تكساس تقلل من قوة التحييد الخاصة بالأجسام المضادة.

وقال كبير علماء الفيروسات في مجمع أبحاث الصحة العالمية بجامعة “تكساس إيه آند أم”، بن نيومان: “لا نعرف في الوقت الحالي أهمية هذه السلالة بشكل كامل، لكن لديها مجموعة من الطفرات المشابهة للمتغيرات الأخرى التي أبلغ عنها دوليا”.

اقرأ أيضا...

وأوضح نيومان أن السلالة الجديدة تجمع بين الخصائص الجينية المرتبطة بالانتشار السريع وأعراض الأمراض الشديدة والمقاومة العالية للأجسام المضادة المعادلة.

وتبين أن مسحة الطالب كانت إيجابية في 5 مارس الماضي، فيما تم كشف مسحة أخرى إيجابية في 25 مارس، الأمر الذي جعل باحثين يميلون إلى وجود عدوى طويلة الأمد بين الشباب.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من فيروس كورونا، حيث وصلت أعداد الإصابات منذ تفشي المرض، إلى 31 مليون إصابة، في ما توفي نحو 568 ألف شخص.

المصدر: “فوكس نيوز”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411351

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.