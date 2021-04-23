تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطن“إنستغرام” تعلن طرح أداة على تطبيقها لفلترة الرسائل المباشرة المسيئة تلقائياكل الوطنحكومة دبي تنفي إصدار تصاريح لمزاولة المقامرةكل الوطنالملك سلمان: رفع مستوى التعاون الدولي هو الحل الشامل لمواجهة تحديات التغير المناخيكل الوطننيابة أمن الدولة الأردنية تفرج عن 16 متهما في قضية الفتنة بتوجيه من الملككل الوطنمصر.. تحديد جلسة للنظر في أزمة محمد رمضان وعمرو أديبكل الوطنخادم الحرمين الشريفين يرأس وفد المملكة في “قمة القادة حول المناخ”كل الوطنصورة صادمة.. حقيقة وفاة خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنةكل الوطنتحرك عاجل في مصر بعد نشر فيديو طفل يقود قطاراكل الوطنالسلطات الأردنية توقف 18 شخصا على ذمة “قضية الفتنة”كل الوطنالمملكة تحصل على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات ‏والجريمة

حكومة دبي تنفي إصدار تصاريح لمزاولة المقامرة

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-23T00:47:59+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : الجمعة 23 أبريل 2021 - 12:47 صباحًا
حكومة دبي تنفي إصدار تصاريح لمزاولة المقامرة

كل الوطن – وكالات: نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الخميس، ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي حول إصدار تصاريح لبعض المنشآت في إمارة دبي لمزاولة نشاط المقامرة.

وأشار المكتب في تغريدة على “تويتر”، إلى أن الأمر “مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة”.

اقرأ أيضا...

ويعاقب القانون في الإمارات، بـ”الحبس وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو أشرف على موقع أو بث أو أرسل أو نشر، أو إعادة نشر مواد إباحية أو أنشطة قمار عبر الإنترنت، وكل ما من شأنه الإخلال بالآداب العامة”.

وأصدرت محكمة الجنايات في دبي، مارس الماضي، حكما بحبس رجلين آسيويين لمدة 3 أشهر، لتنظيمهما لعبة قمار في الشارع العام، وأمرت بإبعادهما عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم.

وقالت النيابة العامة في دبي حينها، إن “المتهمين، وأحدهما دخل الدولة بتأشيرة سياحة ولم يغادرها، أقدما على تنظيم لعبة قمار في أحد الطرق بمنطقة نخيل دبي بهدف الحصول على مكاسب مالية من المارة”.

المصدر: “البيان” + “الإمارات اليوم”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411354

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.