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مصر.. فيديو يكشف لأول مرة لحظة محاكمة الضابط محمد عويس قبل إعدامه

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-23T13:51:46+03:00
عربي ودوليفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 دقيقةآخر تحديث : الجمعة 23 أبريل 2021 - 1:51 مساءً
مصر.. فيديو يكشف لأول مرة لحظة محاكمة الضابط محمد عويس قبل إعدامه

كل الوطن – وكالات: نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو يكشف لحظة محاكمة الضابط محمد عويس، الذي تسبب في اغتيال ضابط الأمن الوطني محمد مبروك.

الفيديو لحظة دفاع عويس عن نفسه أمام قاضي المحاكمة، بالإضافة إلى مرافعة النيابة المصرية ضد عويس الذي اتهمته بالخيانة.

وأكدت النيابة أن عويس شارك في اغتيال صديق عمره محمد مبروك، بإعطاء الجماعات الإرهابية بياناتها السرية بحكم عمله في الإدارة العامة للمرور.

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ووافق عويس على المشاركة في اغتيال مبروك وعدد من الضباط، حيث سهل للجماعات الإرهابية عملية الوصول إلى هؤلاء الضباط عبر أرقام سياراتهم وبياناتهم السرية، بالإضافة إلى كشف مسار تحركاتهم.

وكانت التحقيقات في القضية الشهيرة باسم “أنصار بيت المقدس” والتي تحمل رقم 25 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، قد ذكرت بأن عويس كان من الأصدقاء المقربين من محمد مبروك، كما أنه كان يستغل هذه الصداقة بمد العناصر التابعة لتنظيم “بيت المقدس” وجماعة الإخوان بمعلومات عن الضابط محمد مبروك والتي من خلالها سهَّلت الطريق لاغتياله.

وكان قد أصدر النائب العام المصري هشام بركات قرارا بإحالة عويس مع 207 شخصا آخر، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات أمن الدولة، وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا قد قضت بإعدام عويس و36 آخرين، على رأسهم هشام عشماوي وآخرين من العناصر التكفيرية.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411366

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