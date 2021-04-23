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بالفيديو.. رونالدو يثير مواقع التواصل الاجتماعي بسبب لقطة “جبانة”

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 22 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 23 أبريل 2021 - 2:15 مساءً
بالفيديو.. رونالدو يثير مواقع التواصل الاجتماعي بسبب لقطة “جبانة”

كل الوطن – وكالات: شهدت المباراة التي جمعت يوفنتوس وضيفه بارما، الأربعاء، في إطار منافسات الجولة 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم لقطة أثارت رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

ورغم أن فريق “السيدة العجوز” حقق انتصارا بثلاثية مقابل هدف إلا أن نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو أشعل مواقع التواصل الإجتماعي بعدما تسبب في تسجيل هدف في مرمى فريقه.

وبدأ التسجيل في المباراة التي استضافها ملعب “أليانز تورينو” عن طريق جاستون بروغمان للضيوف في الدقيقة 25، وذلك بعد تنفيذ متقن لكرة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء.

حيث استغل مسدد الكرة الثغرة التي أحدثها عدم قفز رونالدو خلال تواجده في الحائط البشري أثناء التسديد ليسكن الكرة في شباك اليوفي.

واعتبر متابعو اللقاء لقطة رونالدو تكرارا لنفس الخطأ الذي تسبب في هدف بورتو الذي تسبب في إقصاء البيانكونيري من دوري الأبطال.

وتم تداول لقطة رونالدو بكثرة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وسط سخرية من جانب المتابعين واصفين إياه بـ “الجبان” بينما دافع مشجعو اللاعب عن أدائه.

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واتهم رونالدو الشهر الماضي بـ “الخيانة” عندما تعرض لانتقادات بسبب إدارته ظهره لركلة حرة ضد بورتو البرتغالي، تسببت في إقصائه من دوري أبطال أوروبا.

وعلق مدرب يوفنتوس أندريا  بيرلو، على الموقف في تصريحاته نقلها موقع فوتبول إيطاليا: “لسوء الحظ فإن تلك الأمور تحدث، ولكننا سنقوم بتقييم الأمر خلال الأيام القليلة القادمة”، في إشارة لعدم التعويل على رونالدو مستقبلا في حائط الصد.

وقفز يوفنتوس مؤقتا للمركز الثالث بوصوله للنقطة 65، فيما تجمد رصيد بارما عند 20 نقطة في المركز 19.

المصدر:”مواقع التواصل الإجتماعي”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411375

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