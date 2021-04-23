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بسبب عمليات تهريب المخدرات.. السعودية تحظر دخول الفواكه والخضر من لبنان

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-23T16:45:48+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الجمعة 23 أبريل 2021 - 4:45 مساءً
بسبب عمليات تهريب المخدرات.. السعودية تحظر دخول الفواكه والخضر من لبنان

كل الوطن – وكالات: أعلنت السعودية أنها حظرت دخول الفواكه والخضر من لبنان أو نقلها عبر أراضيها إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات لإيقاف عمليات تهريب المخدرات.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان إن هذا المنع سيبدأ “من الساعة التاسعة صباحا من يوم الأحد 25 أبريل الحالي وذلك إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة9+ ضد المملكة”.

وذكرت أن ” الجهات المعنية في المملكة لاحظت تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها الجمهورية اللبنانية أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، وتستخدم المنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة، سواء من خلال الإرساليات الواردة إلى أسواق المملكة أو بقصد العبور إلى الدول المجاورة للمملكة، وأبرز تلك الإرساليات التي يتم استخدامها للتهريب الخضروات والفواكه”.

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وأوضحت أن “القرار جاء نظرا لعدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات تجاه المملكة، على الرغم من المحاولات العديدة لحث السلطات اللبنانية المعنية على ذلك، وحرصا على حماية مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها من كل ما يؤثر على سلامتهم وأمنهم”.

وأكدت أنها مستمرة في رصد كل ما من شأنه استهداف أمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها من آفة المخدرات، سواء من الجمهورية اللبنانية أو من غيرها من الدول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لها.

المصدر: “سبق”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411384

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