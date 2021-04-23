بالفيديو.. إحباط عملية تهريب مخدرات من دولة عربية إلى السعودية

كل الوطن – الرياض: أعلنت السعودية إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون حبة مخدرات من لبنان، حاول المهربون إيصالها إلى المملكة داخل شحنة رمان.

ونشرت قناة “الإخبارية” السعودية مقطع فيديو يظهر عملية إحباط محاولة تهريب المخدرات، ويكشف المقطع أن المهربين حاولوا وضع حبوب المخدرات داخل ثمرات الرمان.

فيديو عاجل | إحباط تهريب أكثر من 2,4 مليون حبة مخدرات واردة في شحنة رمان من #لبنان#الإخبارية#الحرب_على_المخدراتpic.twitter.com/GEmZH8ynB1 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 23, 2021

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411389