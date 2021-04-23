تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنبالفيديو.. رونالدو يثير مواقع التواصل الاجتماعي بسبب لقطة “جبانة”كل الوطنأفضل مكمّل غذائي لمن تخطوا الـ30 عاماكل الوطنتسجيل مسرب لمحمود عباس يثير ضجة وقيادات “فتح” توضحكل الوطنمصر.. فيديو يكشف لأول مرة لحظة محاكمة الضابط محمد عويس قبل إعدامهكل الوطن“إنستغرام” تعلن طرح أداة على تطبيقها لفلترة الرسائل المباشرة المسيئة تلقائياكل الوطنحكومة دبي تنفي إصدار تصاريح لمزاولة المقامرةكل الوطنالملك سلمان: رفع مستوى التعاون الدولي هو الحل الشامل لمواجهة تحديات التغير المناخيكل الوطننيابة أمن الدولة الأردنية تفرج عن 16 متهما في قضية الفتنة بتوجيه من الملككل الوطنمصر.. تحديد جلسة للنظر في أزمة محمد رمضان وعمرو أديبكل الوطنخادم الحرمين الشريفين يرأس وفد المملكة في “قمة القادة حول المناخ”

بالفيديو.. إحباط عملية تهريب مخدرات من دولة عربية إلى السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 23 أبريل 2021 - 5:08 مساءً
بالفيديو.. إحباط عملية تهريب مخدرات من دولة عربية إلى السعودية

كل الوطن – الرياض: أعلنت السعودية إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون حبة مخدرات من لبنان، حاول المهربون إيصالها إلى المملكة داخل شحنة رمان.

اقرأ أيضا...

ونشرت قناة “الإخبارية” السعودية مقطع فيديو يظهر عملية إحباط محاولة تهريب المخدرات، ويكشف المقطع أن المهربين حاولوا وضع حبوب المخدرات داخل ثمرات الرمان.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411389

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.