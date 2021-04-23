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مفتي السعودية: أخرجوا زكاتكم بموثوقية واطمئنان عبر خدمة “زكاتي” الإلكترونية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-23T17:23:07+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : الجمعة 23 أبريل 2021 - 5:23 مساءً
مفتي السعودية: أخرجوا زكاتكم بموثوقية واطمئنان عبر خدمة “زكاتي” الإلكترونية

كل الوطن – الرياض: أكد مفتي عام السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ضرورة الاهتمام بفريضة الزكاة والمبادرة في إخراجها، عقب تيسر معرفة الزكاة ومقاديرها، وطرق إخراجها.

وأشار آل الشيخ إلى “الدور الهادف للهيئة العامة للزكاة والدخل في التسهيل على الأفراد في إخراج زكاتهم، وذلك من خلال خدمة (زكاتي) الإلكترونية، التي تعنى بحساب واستقبال الزكاة من الأفراد بشكل اختياري، ثم صرفها في وجوهها ومصارفها الشرعية”.

وأضاف أن “الهيئة تعنى أيضا، بالتوزيع على المستحقين من خلال وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”.

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وبين أن “خدمة (زكاتي) هي من الجهات الموثوقة لاستقبال الزكاة وصرفها، وأنها استندت في بيان أحكام الأموال إلى الفتاوى الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء”.

وأوصى بـ”اغتنام الشهر الكريم، بالمبادرة إلى إخراج الزكاة والتسديد من خلال الخدمة الإلكترونية، ليطمئن الشخص المزكي بأنها صرفت على المستحقين”.

ويتيح تطبيق وموقع “زكاتي” إمكانية “حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها سواء كانت ذهبا، أو فضة، أو نقودا، أو ديونا، أو أسهما، أو وحدات صناديق استثمارية، ثم دفع الزكاة بشكل موثوق وميسّر وسريع، مع إصدار فاتورة للعملية، إضافة إلى التذكير بمواعيد الزكاة”.

المصدر: “عكاظ”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411392

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