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ظهور القمر العملاق في سماء المملكة بعد غروب شمس يوم 27 أبريل

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 23 أبريل 2021 - 10:45 مساءً
ظهور القمر العملاق في سماء المملكة بعد غروب شمس يوم 27 أبريل

كل الوطن – واس: يظهر القمر العملاق في سماء المملكة العربية السعودية بإذن الله بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 27 أبريل الجاري عند الأفق الشرقي وذلك بحجم أكبر يقدر بنحو 14% ، وبسطوع أكثر بنحو 30% مما هو عليه في أبعد نقطة بسبب اكتمال القمر بدراً عند الساعة 6:31 صباحاً بتوقيت المملكة ومروره في أقرب نقطة من الأرض عند الساعة 6:22 مساءً على مسافة 357,615 كم من الأرض.

أوضح ذلك لـ “واس” رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري ، مبينًا أنه يمكن رصد القمر العملاق قبل شروق الشمس مباشرة في نفس اليوم 27 أبريل عند الأفق الغربي وستتكرر هذه الظاهرة بإذن الله في 26 مايو المقبل حيث يكون القمر أقرب قليلاً إلى الأرض بنسبة 0.04%.

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وتحدث ظاهرة القمر العملاق عندما يكتمل القمر بدراً ويقع بالقرب من أقرب نقطة في مداره حول الأرض، وقال الدكتور حسن عسيري : إنه في حال صفاء الجو من الغيوم وخلوه من الغبار فإن أفضل وقت لرصد وتصوير هذه الظاهرة الفلكية يكون في نفس يوم 27 أبريل عندما يقع القمر بالقرب من الأفق الشرقي حيث يمكن مقارنته بما حوله وبهذا يظهر اختلاف حجمه وسطوعه مفيدًا أنه يصعب تمييز هذا الاختلاف عندما يصبح مرتفعاً في السماء.

ويدور القمر حول الأرض في مدار بيضاوي الشكل وعليه فإن المسافة بين القمر والأرض تتغير خلال الشهر حيث يمر القمر مرة في أقرب نقطة في مداره حول الأرض ومرة أخرى في أبعد نقطة في مداره، ولهذا يختلف حجم وسطوع القمر في الشهر الواحد وفق موقعه من هاتين النقطتين.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411408

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