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مبادرة “ظل ووقاية” لخدمة ضيوف الرحمن بمنطقة مكة

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 46 ثانيةآخر تحديث : السبت 24 أبريل 2021 - 12:47 صباحًا
مبادرة “ظل ووقاية” لخدمة ضيوف الرحمن بمنطقة مكة

مكة المكرمة – واس: أطلق فرع الوزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة اليوم ، مبادرة “ظل ووقاية” لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين .

وتستهدف المبادرة توزيع ربع مليون مظلة شمسية للمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام .

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وأكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن المبادرة تأتي في إطار رسالة الوزارة وأهدافها العامة وتماشياً مع توجيهات ولاة الأمر – وفقهم الله – التي تؤكد أهمية الحرص على سلامة وصحة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزائرين ، موضحاً أن المبادرة تهدف إلى حماية المعتمرين من أشعة الشمس أثناء الطواف بالبيت العتيق خلال شهر رمضان المبارك لاسيما في ظل ما تشهده مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك من ارتفاع في درجات الحرارة وتوافد أعداد كبيرة من المعتمرين.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411417

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