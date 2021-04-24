معتمرو الداخل يضخون 3 ملايين ريال على الهدايا في رمضان

كل الوطن – الرياض: أوضح هاني علي العميري عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة وعضو لجنة الفنادق بمكة المكرمة وعضو الجمعية السعودية للسفر والسياحة أنه يحرص المعتمرون من

داخل المملكة من مواطنين و مقيمين خلال أدائهم مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك على اقتناء الهدايا من أسواق مكة المكرمة بكافة أنواعها لإهدائها لذويهم وأصدقائهم وكذلك لأبنائهم كهدايا نجاح لهم.

و قدر العميري حجم إنفاق المعتمرين على الهدايا في شهر رمضان المبارك في أسواق مكة المكرمة بنحو 3 ملايين ريال.

وقال تتضمن هدايا المعتمرين ألعابا للأطفال وعطورات وأقمشة وأجهزة هواتف نقالة وساعات و سبح وغيرها.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411423