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شرطة الإحتلال تعتقل عشرات الفلسطينيين بعد اشتباكات في القدس

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : السبت 24 أبريل 2021 - 12:54 صباحًا
شرطة الإحتلال تعتقل عشرات الفلسطينيين بعد اشتباكات في القدس

كل الوطن – وكالات: أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال 44 شخصا وإصابة 20 ضابطا باشتباكات منفصلة دارت ليلة الجمعة بين قوات الأمن وفلسطينيين ومتطرفين يهود، نظموا مسيرة ضد العرب في مكان قريب.

وتصاعدت التوترات في الأيام الأخيرة في القدس، واستعد السكان لمزيد من الاضطرابات المحتملة فيما صعدت الشرطة إجراءات الأمن وناشدت السفارة الأمريكية الجميع الهدوء.

وكانت هناك مخاوف من أن يتجدد اندلاع العنف بعد صلاة الجمعة في الأقصى لكن آلاف المصلين تفرقوا سلميا بعد دعوة الأئمة لضبط النفس.

ويشتبك الفلسطينيون مع الشرطة الإسرائيلية منذ بداية شهر رمضان المبارك وبدأت التوترات عندما وضعت الشرطة حواجز خارج باب العامود في المدينة القديمة، حيث يتجمع الفلسطينيون عادة في أمسيات ينظمونها.

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في غضون ذلك، قادت مجموعة “لاهافا” اليهودية المتطرفة مسيرة لمئات المتظاهرين وهم يهتفون “أخرجوا العرب” نحو باب العامود.

وأظهر أحد مقاطع الفيديو ما يبدو أنه مجموعة من الفلسطينيين يضربون يهوديا متشددا بالقرب من باب العامود وشوهدوا وهم يلكمونه ويركلونه ويلقون به أرضا قبل أن تطاردهم الشرطة.

ولم يحدد بيان الشرطة ما إذا كان المعتقلون فلسطينيين أم يهودا ولم يشر إلى أي حالات عنف محددة.

المصدر: أ ب

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411425

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