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النصر السعودي ينفرد بصدارة مجموعته بثنائية في شباك فولاد الإيراني (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : السبت 24 أبريل 2021 - 1:04 صباحًا
النصر السعودي ينفرد بصدارة مجموعته بثنائية في شباك فولاد الإيراني (فيديو)

كل الوطن – الرياض: تغلب النصر السعودي على فولاد خوزستان الإيراني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وحملت ثنائية النصر توقيع عبد الفتاح عسيري وعبد الرزاق حمدالله في الدقيقتين 54 و85 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 8 نقاط لينفرد بصدراة المجموعة الرابعة، فيما توقف رصيد فولاد عند 5 نقاط وتراجع إلى المركز الثالث.

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وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة الرابعة، تغلب السد القطري على الوحدات الأردني بهدفين دون رد سجلهما الإسباني سانتي كازورلا من ركلة جزاء وعلي أسدالله قمبر في الدقيقتين 13 و89 على التوالي.

وأنهى الوحدات المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه يزن أبو العرب في الدقيقة الـ75 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع السد رصيده إلى 7 نقاط وصعد إلى المركز الثاني، فيما توقف رصيد الوحدات عند نقطة يتيمة في المركز الأخير وخرج رسميا من حسابات التأهل إلى الدور المقبل.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411432

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