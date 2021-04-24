امرأة تخطئ بين غراء الأظافر وقطرات العين وتتعرّض لمشكلة خطيرة!

كل الوطن – وكالات: أفادت تقارير إخبارية أن امرأة في ميشيغان تسببت بالتصاق عينها وغلقها عن طريق الخطأ عندما خلطت بين زجاجة قطرات العين وغراء الأظافر.

وقالت يسيدرا ويليامز، إنها نامت مع عدساتها اللاصقة، لكنها استيقظت في الساعة الواحدة صباحا وأرادت إخراجها، وفقا لمنفذ الأخبار المحلية WXYZ في ديترويت. ونظرا لجفاف عينيها، احتاجت إلى بعض قطرات العين للمساعدة في إزالة العدسات.

لذا مدت يدها إلى حقيبتها، حيث احتفظت بعبوة صغيرة من قطرات العين. وكشفت WXYZ أنها قامت أيضا بتخزين زجاجة صغيرة من صمغ الأظافر في حقيبتها لإصلاح الأظافر المكسورة.

وأدركت ويليامز خطأها بعد فوات الأوان. وقالت: “كنت مثل، يا إلهي. سقطت القطرة في عيني، وحاولت مسحها. لقد أغلقت عيني بإحكام. بدأت في إلقاء الماء البارد عليها، وكنت أحاول أن أشد الجفون بعيدا عن بعضها ولكني لم أستطع”.

واتضح أن قرار ويليامز بوضع الماء في عينها قرار جيد، حيث قال الدكتور جورج ويليامز، طبيب العيون في Beaumont Health في ولاية ميشيغان: “إذا أصبت بأي شيء في عينك، فالشيء الفوري الذي يجب عليك فعله هو محاولة غسل عينك. عن طريق وضع رأسك تحت صنبور أو صب زجاجة من الماء على عينك، ستحدث فوضى ولكن يمكنك الحفاظ على رؤيتك”.

ونُقلت ويليامز إلى المستشفى حيث أزال الأطباء عدستها اللاصقة التي كان عليها غراء الأظافر. واضطر الأطباء لقلب الجزء العلوي من الجفن وسحبه لإزالة العدسة.

وأضافت يسيدرا أنها لن تحتفظ بقطرات العين وغراء الأظافر معا في حقيبتها مرة أخرى، ومن المحتمل أنها لن تستخدم غراء الأظافر بعد الآن.

المصدر: لايف ساينس

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411438