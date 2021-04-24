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مصر.. جمل يتسبب بمصرع شخص وإصابة 18 آخرين

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : السبت 24 أبريل 2021 - 2:06 مساءً
مصر.. جمل يتسبب بمصرع شخص وإصابة 18 آخرين

كل الوطن – وكالات: لقي شخص مصرعه وأصيب 18 آخرون بانقلاب حافلة على طريق الشلاتين برنيس بمحافظة البحر الأحمر المصرية.

وكانت شرطة نجدة البحر الأحمر قد تلقت إخطارا بانقلاب حافلة تابع للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خلال توجهها إلى مدينة الشلاتين، حيث انقلبت بطريق برنيس الشلاتين وأسفر الحادث عن مصرع عبد الحميد محمد علي 50 سنة.

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وكشفت التحقيقات الأولية أن سبب الحادث اصطدام الحافلة بجمل كان يعبر الطريق.

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن الإصابات تنوعت بين كبيرة ومتوسطة وكسور وكدمات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411449

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