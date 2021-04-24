أوقف عن العمل بسبب مشكلة مع محمد رمضان.. وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

كل الوطن – وكالات: توفي، السبت، الطيار المصري، أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع الفنان محمد رمضان.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن حسابات تابعة لأقارب أبو اليسر، نشرت خبر وفاته، وقد زعم أحدها أن صحة الطيار قد تدهورت خلال الفترة الماضية بسبب أزمته مع رمضان.

واتهم الحساب الذي نشر نبأ الوفاة، محمد رمضان قائلا، “يارمضان قهرت الرجال وكنت السبب في تدهور حالته النفسية والصحية”.

وكانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، قضت في بداية أبريل، بإلزام محمد رمضان بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه لصالح الطيار.

Smart Adam مع السلامة يا اطيب واحن قلب مع السلامة ياحبيبي الله يرحمك ..زوج اختي في ذمة الله كابنن طيار اشرف ابو اليسر… Publiée par Abir El Mistikawy sur Samedi 24 avril 2021

وكان أبو اليسر قد رفع دعوى تطالب رمضان، بتعويض قدره 25 مليون جنيه، عن الأضرار الناجمة إثر نشره صورة من داخل كابينة طائرة يقودها الطيار المتضرر.

وأتى حكم المحكمة الاقتصادية، بعد حكم سابق لمحكمة جنح مستأنف الدقي في سبتمبر الماضي، ببراءة محمد رمضان من تهمة سب وقذف أبو اليسر، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “الطيار الموقوف”.

وقبلت المحكمة استئناف رمضان على حكم بحبسه سنة ودفع كفالة 10 آلاف جنيه في القضية التي كان رفعها ضده أبو اليسر.

واتهم أبو اليسر، رمضان بالإساءة وتشويه السمعة والشرف، بعد نشر الممثل صورة يظهر فيها داخل قمرة قيادة طائرة، مما أثار ضجة واسعة في مصر انتهت بإقالة الطيار أبو اليسر لسماحه لرمضان بالجلوس داخل القمرة.

وطالب أبو اليسر سابقا، بتعويضات بمبلغ تسعة ملايين جنيه ونصف المليون، وصفها رمضان بأنها “مبالغ فيها”، كما سخر من مقيم الدعوى في فيديوهات نشرها على شبكة الإنترنت، لتصل القضية إلى المحاكم للبت فيها.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411459