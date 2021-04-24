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أول صورة ينشرها الفنان محمد رمضان بعد إعلان وفاة الطيار أبو اليسر

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليفنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 42 ثانيةآخر تحديث : السبت 24 أبريل 2021 - 5:55 مساءً
أول صورة ينشرها الفنان محمد رمضان بعد إعلان وفاة الطيار أبو اليسر

كل الوطن – وكالات: بعد أن ضجت وسائل الإعلام المصرية بخبر وفاة الطيار الموقوف عن العمل اليوم السبت عقب أسابيع من تعويضه بـ6 ملايين جنيه من محمد رمضان، اكتفى الأخير بنشر صورة على “إنستغرام”.

ونشر الفنان محمد رمضان صورة له من مسلسل موسى الذي يعرض حاليا في رمضان، بعد خبر وفاة الطيار بوقت قصير، وكتب منشورا مرفقا للصورة يقول فيه: “الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك مسلسل #موسى تريند رقم واحد على يوتيوب #ثقة_في_الله_نجاح”.

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ولم يعلق حتى الآن رمضان على خبر وفاة الطيار.

وتوفي الطيار المصري أشرف أبو اليسر، اليوم السبت، داخل غرفة العناية المركزة، عقب تعرضه لأزمة صحية، بعد انتهاء الأزمة التي نشبت بينه وبين الفنان محمد رمضان، بعد أن سحبت وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، بعد أن سمح لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة، والتصوير داخلها.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411463

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