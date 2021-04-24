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بعد وفاته.. أول تعليق من محامي الطيار المصري صاحب أزمة محمد رمضان

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : السبت 24 أبريل 2021 - 6:00 مساءً
بعد وفاته.. أول تعليق من محامي الطيار المصري صاحب أزمة محمد رمضان

كل الوطن – وكالات: قال مجدي حلمي محامي الطيار المصري الموقوف الذي وافته المنية السبت، بعد أسابيع من تعويضه بـ6 ملايين جنيه من محمد رمضان، قال إنهم مستمرون بطلب التعويض حتى بعد وفاته لأن هذا حقه.

وقال حلمي في تصريح لـ “بوابة أخبار مصر”، إنه “لم يتم إعلاننا بأي إجراء قانوني بشأن استئناف محمد رمضان على حكم إلزامه بدفع 6 مليون جنيه”.

وأضاف أن حالة موكله النفسية والصحية تدهورت منذ بداية النزاع القضائي بينه ومحمد رمضان، نقل على أثرها إلى الرعاية المركزة بأحد المستشفيات.

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وتوفي الطيار المصري أشرف أبو اليسر، اليوم السبت، داخل غرفة العناية المركزة، بعد تعرضه لأزمة صحية، بعد انتهاء الأزمة التي نشبت بينه وبين الفنان محمد رمضان، بعد أن سحبت وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، بعد أن سمح لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة، والتصوير داخلها.

وواجه الفنان المصري محمد رمضان، في أزمة صورة كابينة الطائرة العديد من الدعاوى كان آخرها الحكم الصادر بإلزامه بدفع 6 مليون جنيه تعويض للطيار الموقوف.

المصدر: “بوابة أخبار مصر”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411466

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