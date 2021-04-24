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مصر.. مباحث الدقهلية تفك لغز اختفاء الطفلة كارما

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 20 ثانيةآخر تحديث : السبت 24 أبريل 2021 - 11:43 مساءً
مصر.. مباحث الدقهلية تفك لغز اختفاء الطفلة كارما

كل الوطن – وكالات: تمكنت مباحث محافظة الدقهلية بمصر من فك لغز اختفاء الطفلة كارما البالغة 5 سنوات، والتي ادعت أسرتها اختطافها من قبل إحدى السيدات وتسبب اختفاؤها في موجة غضب بمصر.

وحسب المباحث، تبين أن أم الطفلة دبرت حادثة الاختطاف بالاتفاق مع إحدى صديقاتها وأخفت الطفلة عندها، في محاولة منها لإجبار الأب على الانتقال لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وترجع وقائع القضية إلى تاريخ 21 أبريل الجاري، عندما تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ميت غمر من آية محمد الدسوقي المقيمة في قرية كوم النور باختفاء ابنتها کارما أحمد محمد عمران بعد دخولها لمرحاض عمومي.

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وأكدت الأم في البلاغ أنها توصلت لمقطع فيديو من كاميرا مراقبة بالمكان تظهر فيه طفلتها تسير برفقة إحدى السيدات في العقد الخامس من العمر، ترتدي عباءة وطرحة سوداء.

وكشف التحقيق اتفاق صاحبة البلاغ مع إحدى صديقاتها تدعى هناء رشوان عبد العزيز وعمرها 40 سنة، وهي ربة منزل ومقيمة بمحافظة الشرقية، استعانت بزوجها حلمى سليمان البالغ 49 سنة ويعمل سائق توك توك، ومقيم بذات العنوان على التقابل معها بمكان الواقعة مستقلين التوك توك بقيادة الأخير.

ونقلوا الطفلة للإقامة عند صديقة صاحبة البلاغ وزوجها مقابل مبلغ مالي 700 جنيه لوجود خلافات بين والدة الطفلة وحماتها ورغبتها في نقل محل إقامتها لمدينة الزقازيق.

المصدر: المصري اليوم

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411475

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