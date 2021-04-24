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مصر.. توقيف ملقي النقود على المارّة من شرفة منزله في الجيزة

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-24T23:50:13+03:00
جرائم وحوادثفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : السبت 24 أبريل 2021 - 11:50 مساءً
مصر.. توقيف ملقي النقود على المارّة من شرفة منزله في الجيزة

كل الوطن – وكالات: أوقفت أجهزة الأمن المصرية شخصا ألقى النقود على المارة من شرفة منزله في بشتيل بالجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يلقي النقود من شرفة مسكنه على المارة بمنطقة بشتيل بالجيزة.

وأثار مهندس بترول يدعى صبري صدومة الجدل مرة أخرى بعد انتشار فيديو جديد له وهو يرمي النقود من شرفته على المارة في نهار رمضان بمنطقة بشتيل في محافظة الجيزة المصرية.

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كما أعطى طفلة تقف إلى جانبه المال لإلقائه أيضا والقيام بالتصرف نفسه.

وتسبب تصرف صدومة مرة أخرى بحالة من الجدل في تجمع العشرات من المواطنين أسفل منزله، وهو التصرف الذي جعل الكثيرين يشككون في صحته العقلية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411478

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