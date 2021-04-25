مصر.. هجوم على فنّان مشهور يرفض لمس الفنّانات

كل الوطن – وكالات: هاجم السيناريست المصري مدحت العدل الفنان يوسف الشريف، مشيرا إلى أن تصريحاته حول رفضه لمس الفنانات مغازلة لتيار متطرف.

وقال العدل إن يوسف الشريف حر في رفضه للمس الفنانات في أعماله، موضحا أنه ليس حرا في تصريحه بذلك على الملأ ما يدين زملاءه في المجال.

وأضاف أن تصريحات الفنان يوسف الشريف برفضه لمس الفنانات مغازلة لتيار التطرف، مؤكدا أنه يدين الفن المصري بأكمله.

واستنكر قبول الفنان يوسف الشريف للأموال التي يتقاضاها من الفن الذي يدينه بتصريحاته، مضيفا أنه يعتبره فنانا موهوبا لكن كان يفضل لو أنه لم يتطرق لهذه الأمور.

المصدر: الشروق

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411485