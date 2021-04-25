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الصحّة العالمية تطالب بإيقاف بث الكاميرا الخفية في تونس

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الأحد 25 أبريل 2021 - 1:57 صباحًا
الصحّة العالمية تطالب بإيقاف بث الكاميرا الخفية في تونس

كل الوطن – وكالات: راسلت منظمة الصحة العالمية وزارة الخارجية التونسية مطالبة بإيقاف بث الكاميرا الخفية “أنجلينا 19” التي تبثها قناة “نسمة”، حيث اعترضت على استعمال شعارها دون ترخيص أو إذن مسبق.

وكتب منتج البرنامج وليد الزريبي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “هذي آخرتها منظمة الصحة العالمية تطالب بإيقاف بث الكاميرا الخفية Angelina19 في مراسلة رسمية لوزارة الخارجية”.

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وكان الإعلامي وليد الزريبي قد كشف في تصريح سابق لـRT عن بعض الكواليس، حيث صرح بأنه سيتم دعوة عدة شخصيات في مجالات شتى (سياسة، طب، رياضة، فن..) لإجراء مقابلة تلفزيونية، وفي الأثناء يتفاجأ الضيف بحضور الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي إلى الأستوديو كمبعوثة من منظمة الصحة العالمية، حيث تعلن عن سبب زيارتها غير المعلنة إلى تونس وتؤكد أنها أحضرت 100 ألف جرعة من لقاح لفيروس كورونا لمساعدة البلاد على تخطي هذا الوباء.

وأضاف الزريبي أن شبيهة أنجلينا جولي ستقترح على الضيف وفريق البرنامج الالتحاق بها في مكتبها لأخذ اللقاح.

وتابع قائلا: “بعد أخذ اللقاح من طرف الضيف ومقدم البرنامج تتصاعد وتيرة الأحداث ويتظاهر بعض الحاضرين ممن تلقوا اللقاح بظهور أعراض خطيرة تصل حد الوفاة”، مشيرا إلى أن تلك الأحداث أربكت الضيوف وجعلتهم في حالة هستيرية.

وأفاد بأن شبيهة أنجلينا جولي هي الممثلة الأمريكية من أصل إسباني لينا ساندس.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411491

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