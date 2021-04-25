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لبنان.. شقيق الفنان فضل شاكر يسلم نفسه للجيش في مخيم عين الحلوة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 37 ثانيةآخر تحديث : الأحد 25 أبريل 2021 - 5:41 مساءً
لبنان.. شقيق الفنان فضل شاكر يسلم نفسه للجيش في مخيم عين الحلوة

كل الوطن – وكالات: سلم شقيق الفنان اللبناني فضل شاكر، المطلوب للسلطات، نفسه إلى مخابرات الجيش في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، طالبا من الجيش تقديم الرعاية الصحية له.

وبحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”، فإن فادي شمندر شقيق الفنان فضل شاكر، المطلوب للقضاء، سلم نفسه إلى مخابرات الجيش عند حاجز “الحسبة” على المدخل الغربي لمخيم عين الحلوة في صيدا جنوب لبنان، بعد تدهور حالته الصحية، وطلب نقله إلى أحد مستشفيات صيدا لتلقي العلاج.

وكان فادي شمندر متواريا مع شقيقه الفنان فضل شاكر داخل المخيم.

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وأصدر القضاء اللبناني حكما بالسجن 22 عاما بحق شاكر في عدة جرائم بينها تمويل الإرهاب، على خلفية مشاركته مع المطلوب للسلطات اللبنانية أحمد الأسير بقتال الجيش اللبناني في منطقة عبرا في صيدا عام 2013.

وقد اختبأ شاكر في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين منذ ذلك الوقت، وعاد إلى نشاطه الفني تدريجيا بعدما كان تخلى عنه في وقت سابق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411502

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