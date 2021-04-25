السعودية تسعف الهند بـ 80 مليون طن من الأكسجين السائل

كل الوطن – وكالات: كشفت السفارة الهندية لدى السعودية عن شحن 80 مليون طن من الأكسجين السائل إلى الهند، وسط سعي نيودلهي لسد النقص الحاد في الأكسجين بالبلاد من دول أجنبية.

Embassy of India is proud to partner with Adani group and M/s Linde in shipping much needed 80MT liquid oxygen to India. Our hearfelt thanks to Ministry of Health Kingdom of Saudi Arabia for all their help, support and cooperation.@MEAIndia@drausaf@SaudiMOH@HMOIndiapic.twitter.com/6j8NuGwtCB — India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) April 24, 2021

وسيتم نقل هذه الكمية بالتعاون مع مجموعة “آدني” الهندية للنقل واللوجستيك وخدمات الطاقة، وشركة “لايند” الرائدة في مجال الغاز ‏الصناعي.

وعبر حسابها في “تويتر”، قالت السفارة الهندية لدى الرياض: “خالص شكرنا لوزارة الصحة السعودية على مساعدتها ‏ودعمها وتعاونها”.

وكانت الهند قد شرعت أمس، في نقل صهاريج تحتوي على الأكسجين جوا من سنغافورة لتلبية الطلب المتزايد ‏على الغاز المنقذ للحياة، في الوقت الذي تنخفض إمداداته وسط الإصابات القياسية بفيروس كورونا‎.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411505