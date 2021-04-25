تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنالسعودية تسعف الهند بـ 80 مليون طن من الأكسجين السائلكل الوطنلبنان.. شقيق الفنان فضل شاكر يسلم نفسه للجيش في مخيم عين الحلوةكل الوطنالسعودية تنضم إلى الولايات المتحدة وكندا والنرويج وقطر لتأسيس “منتدى الحياد الصفري”كل الوطنالبحرين والكويت وعمان تؤيد حظر السعودية دخول الخضروات والفواكه من لبنانكل الوطنالصحّة العالمية تطالب بإيقاف بث الكاميرا الخفية في تونسكل الوطناستدعاء السفير الأمريكي لدى أنقرة بعد اعتراف بايدن بأن مذابح الأرمن إبادة جماعيةكل الوطنمصر.. هجوم على فنّان مشهور يرفض لمس الفنّاناتكل الوطنالراقصة الأرمنية صافينار: وزير إعلام عربي عرض علي فيلا في فرنسا ورفضت (فيديو)كل الوطنبعد وفاته.. أول تعليق من محامي الطيار المصري صاحب أزمة محمد رمضانكل الوطنأول صورة ينشرها الفنان محمد رمضان بعد إعلان وفاة الطيار أبو اليسر

السعودية تسعف الهند بـ 80 مليون طن من الأكسجين السائل

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 20 ثانيةآخر تحديث : الأحد 25 أبريل 2021 - 6:05 مساءً
السعودية تسعف الهند بـ 80 مليون طن من الأكسجين السائل

كل الوطن – وكالات: كشفت السفارة الهندية لدى السعودية عن شحن 80 مليون طن من الأكسجين السائل إلى الهند، وسط سعي نيودلهي لسد النقص الحاد في الأكسجين بالبلاد من دول أجنبية.

وسيتم نقل هذه الكمية بالتعاون مع مجموعة “آدني” الهندية للنقل واللوجستيك وخدمات الطاقة، وشركة “لايند” الرائدة في مجال الغاز ‏الصناعي.

اقرأ أيضا...

وعبر حسابها في “تويتر”، قالت السفارة الهندية لدى الرياض: “خالص شكرنا لوزارة الصحة السعودية على مساعدتها ‏ودعمها وتعاونها”.

وكانت الهند قد شرعت أمس، في نقل صهاريج تحتوي على الأكسجين جوا من سنغافورة لتلبية الطلب المتزايد ‏على الغاز المنقذ للحياة، في الوقت الذي تنخفض إمداداته وسط الإصابات القياسية بفيروس كورونا‎.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411505

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.