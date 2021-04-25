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ملحن مصري يرفض اعتذار ميريام فارس و”يحدد” المطرب العربي “نمبر ون”

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-25T18:35:10+03:00
فنون ونجومفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 دقائقآخر تحديث : الأحد 25 أبريل 2021 - 6:35 مساءً
ملحن مصري يرفض اعتذار ميريام فارس و”يحدد” المطرب العربي “نمبر ون”

كل الوطن – وكالات: هاجم الملحن المصري، حلمي بكر، الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، معتبرا أن “ليس لها قيمة أو كيان”، وانتقد ما أسماه حالة خلل حول الفنان محمد رمضان وسمى من يعتبره هو المطرب “نمبر ون”.

وأوضح حلمي بكر، أنه لم يقبل اعتذار المغنية اللبنانية ميريام فارس بعدما أساءت لمصر.

وقال خلال استضافته في برنامج “العرافة” المذاع على فضائية “المحور” المصرية: “الاعتذار بيجي من حجم، مش من لا شيء، ولما أقبل اعتذار من حد يكون له كيان وقيمة”، متابعا: “غناؤها عادي، ومش مطربة، لكنها مؤدية”.

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يذكر أن الفنانة اللبنانية ميريام فارس أطلقت في عام 2019 تصريحات مثيرة وصفت فيها نفسها بأنها فنانة “ثقيلة على مصر”، وأجرها عال عليها، وهو الأمر الذي اعتبره المصريون إهانة ليطالبوا بمنع دخولها البلاد.

وقالت ميريام في وقت سابق إنها كانت تحيي حفلين أو 3 حفلات أسبوعيا في مصر قبل الثورة، مشيرة إلى أنه بعد ذلك توقفت الحفلات ومن ثم ازدادت شهرتها وارتفع أجرها.

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وأثارت تصريحات ميريام فارس عن مصر ردود فعل كبيرة من قبل الجمهور المصري، وتلقى نقيب الموسيقيين المصريين، الفنان هاني شاكر، مكالمة هاتفية منها أعربت خلالها عن اعتذارها للشعب المصري كله عن سوء فهم كلماتها وتعبيرها خلال مؤتمر صحفي.

وحول الفنان محمد رمضان، أوضح الموسيقار حلمي بكر، أن هناك خللا في تعامله مع الجمهور وخللا في حجم النجومية: “بالنسبة لـ”نمبر ون” فأنا مش بتهمني الألقاب وبسمع نمبر ون على إنها فيلم جديد، ونمبر ون بالنسبة لي صابر الرباعي”.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411766

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