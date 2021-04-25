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عمرو أديب يهاجم محمد رمضان: “كمل إنت ماشي في السكة الصح واعملي فيديو تاني” (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-25T18:35:09+03:00
فيديوهاتمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : الأحد 25 أبريل 2021 - 6:35 مساءً
عمرو أديب يهاجم محمد رمضان: “كمل إنت ماشي في السكة الصح واعملي فيديو تاني” (فيديو)

كل الوطن – وكالات: شن الإعلامي عمرو أديب هجوما حادا على الفنان محمد رمضان، بعد وفاة الطيار أشرف أبو اليسر.

وقال عمرو أديب، خلال برنامجه “الحكاية” إن وفاة الطيار بمثابة عبرة لمحمد رمضان وستطارده العمر كله.

ووجه أديب رسالة لمحمد رمضان، قائلا: “كمل يا محمد إنت ماشي في السكة الصح.. نفسي تقرأ الكلام اللي مكتوب عنك النهارده.. ربنا يدي كل واحد على أد نيته ويجعل كل دعاء الناس النهارده من نصيبك”.

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وتابع أديب: “الله يرحم أبو اليسر وحاجات تانية مفيش مجال أذكرهالك دلوقتي يا محمد يا رمضان.. قولنالك خد بخاطر الراجل قبل ما يموت.. والمواطن المصري بيقلب في ثانية وأكبر منك وأعظم منك وانت ملحقتش تعمل حاجة في الوسط الفني.. وربنا بيدي كل واحد على أد نيته”.

وعرض عمرو أديب مداخلته الهاتفية مع الطيار أبو اليسر قبل وفاته، واختتم قائلا: “روح اعملي فيديو تاني يا محمد يا رمضان عشان أرفع عليك قضية جديدة”.

وتوفي الطيار المصري أشرف أبو اليسر، اليوم السبت، داخل غرفة العناية المركزة، عقب تعرضه لأزمة صحية، بعد انتهاء الأزمة التي نشبت بينه وبين الفنان محمد رمضان، بعد أن سحبت وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، بعد أن سمح لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة، والتصوير داخلها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411769

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