سوزان نجم الدين حزينة على وضع الدراما السورية

كل الوطن – وكالات: عبرت الفنانة، سوزان نجم الدين، عن مدى حزنها على وضع الدراما في سوريا حاليا، واعتبرته “سيئا جدا” ولكنها “ترفع القبعة” لكل القائمين حاليا على الدراما في بلادها رغم الأوضاع الصعبة.

وأضافت أنها قدمت أدوارا كثيرة كانت تحاول من خلالها خدمة القضية السورية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وضربت مثلا دورها في شخصية “روز” المخطوفة من “داعش” بمسلسل “شوق”.

نجم الدين أوضحت رأيها أيضا في برامج المقالب التي يقدمها الفنان المصري رامز جلال خلال لقائها مع المذيع أحمد الجمل عبر منصة RT Online، حيث عبرت عن سعادتها بالمشاركة في برامج رامز جلال وتقبلها المقالب طالما “ما فيها إهانة للفنان”، حيث أنها لم تتعرض للإهانة أبدا في أي مقلب تعرضت له.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411779