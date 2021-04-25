تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنبالفيديو.. حارس الرجاء المغربي ينجو من حادث مروع واحتراق سيارتهكل الوطنسوزان نجم الدين حزينة على وضع الدراما السوريةكل الوطنعمرو أديب يهاجم محمد رمضان: “كمل إنت ماشي في السكة الصح واعملي فيديو تاني” (فيديو)كل الوطنملحن مصري يرفض اعتذار ميريام فارس و”يحدد” المطرب العربي “نمبر ون”كل الوطنمفتي مصر يحدد الشروط والحالات التي يمكن للطالب أو العامل الإفطار بسببهاكل الوطنالسعودية تسعف الهند بـ 80 مليون طن من الأكسجين السائلكل الوطنلبنان.. شقيق الفنان فضل شاكر يسلم نفسه للجيش في مخيم عين الحلوةكل الوطنالسعودية تنضم إلى الولايات المتحدة وكندا والنرويج وقطر لتأسيس “منتدى الحياد الصفري”كل الوطنالبحرين والكويت وعمان تؤيد حظر السعودية دخول الخضروات والفواكه من لبنانكل الوطنالصحّة العالمية تطالب بإيقاف بث الكاميرا الخفية في تونس

بالفيديو.. حارس الرجاء المغربي ينجو من حادث مروع واحتراق سيارته

كل الوطن - فريق التحرير
فيديوهاتمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 ثوانيآخر تحديث : الأحد 25 أبريل 2021 - 8:10 مساءً
بالفيديو.. حارس الرجاء المغربي ينجو من حادث مروع واحتراق سيارته

كل الوطن – وكالات: نجا حارس نادي الرجاء البيضاوي المغربي محمد بوعميرة من حادث مروري خطير، بعد أن اصطدمت السيارة التي كان يقودها بشجرة على جانب الطريق واندلاع النيران فيها.

واستطاع بوعميرة مغادرة سيارته المشتعلة بسرعة فائقة، لينجو دون أن يتعرض لأي مكروه، واقتصرت الأضرار على السيارة.

وكان بوعميرة قد تعرض للحادث أمس السبت بعد مغادرة الحصة التدريبية الأخيرة لفريقه قبل أن يستضيف أولمبيك آسفي ضمن الجولة الـ13 من الدوري المغربي لكرة القدم.

اقرأ أيضا...

وسائل إعلام إنجليزية تسلط الضوء على غضب محمد صلاح (فيديو وصور)
وشكر بوعميرة عبر فيديو نشره عبر خاصية “الستوري” بحسابه الرسمي في “إنستغرام” كل من وقف إلى جانبه وسانده وطمأن الجميع بأنه بصحة جيدة.

المصدر: RCAofficiel/twitter

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411782

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.