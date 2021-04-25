تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنبالفيديو.. حارس الرجاء المغربي ينجو من حادث مروع واحتراق سيارتهكل الوطنسوزان نجم الدين حزينة على وضع الدراما السوريةكل الوطنعمرو أديب يهاجم محمد رمضان: “كمل إنت ماشي في السكة الصح واعملي فيديو تاني” (فيديو)كل الوطنملحن مصري يرفض اعتذار ميريام فارس و”يحدد” المطرب العربي “نمبر ون”كل الوطنمفتي مصر يحدد الشروط والحالات التي يمكن للطالب أو العامل الإفطار بسببهاكل الوطنالسعودية تسعف الهند بـ 80 مليون طن من الأكسجين السائلكل الوطنلبنان.. شقيق الفنان فضل شاكر يسلم نفسه للجيش في مخيم عين الحلوةكل الوطنالسعودية تنضم إلى الولايات المتحدة وكندا والنرويج وقطر لتأسيس “منتدى الحياد الصفري”كل الوطنالسعودية تتوقع توفير 200 مليار دولار من خطة إصلاح الطاقةكل الوطنالبحرين والكويت وعمان تؤيد حظر السعودية دخول الخضروات والفواكه من لبنان

السعودية تتوقع توفير 200 مليار دولار من خطة إصلاح الطاقة

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-25T20:17:09+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحرير25 أبريل 2021آخر تحديث : الأحد 25 أبريل 2021 - 8:17 مساءً
السعودية تتوقع توفير 200 مليار دولار من خطة إصلاح الطاقة

كل الوطن – الرياض: قال وزير المالية السعودي إن المملكة قد توفر 200 مليار دولار على مدى العشر سنوات المقبلة من خلال استبدال الوقود السائل المستخدم محليا بالغاز ومصادر الطاقة المتجددة.

ولفت الوزير محمد الجدعان إلى أن “إحدى المبادرات التي نحن بصدد الانتهاء منها استبدال السوائل. هذا البرنامج سيوفر للحكومة حوالي 800 مليار ريال (213.34 مليار دولار) على مدار السنوات العشر المقبلة يمكن استغلالها في الاستثمار”.

وكانت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم شرعت في خطة إصلاحات طموح خلال السنوات الأخيرة لتحديث الاقتصاد وتوفير فرص العمل والحد من الاعتماد على إيرادات النفط.

ووقعت السعودية الشهر الجاري اتفاقات لشراء الكهرباء مع 7 مشروعات للطاقة الشمسية في إطار خطة لتحقيق أقصى استغلال لمزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء.

وأضاف الجدعان “بدلا من شراء الوقود من الأسواق العالمية بستين دولارا ثم بيعه إلى المرافق السعودية بستة دولارات، أو استخدام جزء من حصتنا في أوبك للبيع بستة دولارات، سنستبدل فعليا ما لا يقل عن مليون برميل من المكافئ النفطي في السنوات العشر المقبلة ونحل محلها الغاز والطاقة المتجددة”.

اقرأ أيضا...

وتضررت السعودية ضررا شديدا من انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا العام الماضي، وقد أعلنت حديثا عن خطة لتسريع الاستثمار الداخلي ضمن برنامج لإنفاق تريليونات الدولارات تقوده شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو وصندوق الثروة السيادي الضخم، صندوق الاستثمارات العامة، البالغ حجمه 400 مليار دولار.

وفي محاولة لرفع عبء تمويل بعض الاستثمارات عن كاهل الخزانة، طلب من بعض الشركات تقليص التوزيعات التي تُصرف للحكومة وتعزيز إنفاقها الرأسمالي.

وأكد الجدعان أنه “من الآن وحتى 2025، وربما حتى 2030، سنعطي أولوية للاستدامة المالية. نرى أنه لكي نحقق جميع الأهداف التي وضعتها رؤية 2030، نحتاج لصيانة الاستدامة المالية والسيطرة على الإنفاق الحكومي”.

ورؤية 2030 هي خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتطوير السعودية عن طريق الحد من اعتماد الاقتصاد على النفط وبناء صناعات ومشروعات ضخمة جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير ملايين الوظائف.

المصدر: رويترز

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411785

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.