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“غينيس” تهنئ الأردن بأكبر يافطة في العالم (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 31 ثانيةآخر تحديث : الأحد 25 أبريل 2021 - 8:39 مساءً
“غينيس” تهنئ الأردن بأكبر يافطة في العالم (فيديو)

كل الوطن – وكالات: هنأت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، الأردن رسميا، بعد رفع أكبر يافطة في العالم تجسد العلم الأردني.

وقالت الموسوعة إن الأردن رفع أكبر يافطة بالعالم والمساحة الإجمالية لهذا العلم تبلغ 12,575.64 متر مربع.

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وبلغ طول اليافطة التي حملت ألوان العلم الأردني والتي أطلقت ضمن احتفالات البلاد بمرور مئة عام على تأسيس المملكة الذي يصادف يوم 12 أبريل 2132 مترا وبعرض 6 أمتار.

وبحسب رد موسوعة “غينيس” لمنظمي المبادرة، فلا يمكن اعتماد اليافطة المرفوعة على أنها علم، لأنها لا تتطابق مع الأبعاد المنصوص عليها للعلم في الدستور الأردني، ولذلك تم اعتمادها على أنها أطول يافطة معلقة في العالم.

وبعد اعتماده من “غينيس” للأرقام القياسية تم وضع أطول يافطة في معرض شوف عمان الدائم في أمانة عمان.

المصدر: Guinness World Records+خبرني

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411790

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