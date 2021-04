“غينيس” تهنئ الأردن بأكبر يافطة في العالم (فيديو)

كل الوطن – وكالات: هنأت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، الأردن رسميا، بعد رفع أكبر يافطة في العالم تجسد العلم الأردني.

وقالت الموسوعة إن الأردن رفع أكبر يافطة بالعالم والمساحة الإجمالية لهذا العلم تبلغ 12,575.64 متر مربع.

Congratulations to @GAMtweets for creating the largest banner suspended – it's 12,575.64 m²! 👀 pic.twitter.com/v1nJ1aA9R2

— Guinness World Records (@GWR) April 23, 2021