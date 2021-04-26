لبناني يطلق النار على صديقته السورية ثم ينتحر

كل الوطن – وكالات: أقدم مواطن لبناني على الانتحار بعد إطلاقه النار على صديقته السورية وإصابتها بجروح خطيرة.

وأفادت صحيفة “النهار” اللبنانية بأن “المواطن إ. ف. ر مواليد 1967 أقدم على إطلاق النار من بندقية صيد داخل غرفة فندق في منطقة البوار على صديقته ف. ت. ق سورية الجنسية مواليد العام 1992 وأصابها بجروح خطرة، ثم أطلق النار على رأسه ما أدى إلى وفاته على الفور”.

وأضافت أن “القوى الأمنية والأدلة الجنائية سارعت إلى المكان وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات”.

وأشارت إلى أنه “بعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي، نقلها عناصر الدفاع المدني إلى مستشفى البوار الحكومي”.

المصدر: “النهار”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411799