تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنمصر.. وفاة “عشماوي” بعد تنفيذه 1070 حكم إعدامكل الوطنمداهمات واعتقالات بدول أوروبية لشركات تدير عمليات احتيال إلكتروني مرتبطة بإسرائيلكل الوطن“غينيس” تهنئ الأردن بأكبر يافطة في العالم (فيديو)كل الوطنحفيدة إسماعيل ياسين تهاجم محمد رمضان لهذا السبب (فيديو)كل الوطنبالفيديو.. حارس الرجاء المغربي ينجو من حادث مروع واحتراق سيارتهكل الوطنسوزان نجم الدين حزينة على وضع الدراما السوريةكل الوطنعمرو أديب يهاجم محمد رمضان: “كمل إنت ماشي في السكة الصح واعملي فيديو تاني” (فيديو)كل الوطنملحن مصري يرفض اعتذار ميريام فارس و”يحدد” المطرب العربي “نمبر ون”كل الوطنمفتي مصر يحدد الشروط والحالات التي يمكن للطالب أو العامل الإفطار بسببهاكل الوطنالسعودية تسعف الهند بـ 80 مليون طن من الأكسجين السائل

السعودية.. تقليص مشروط لفترة حجر مخالطي مصابي كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
كورونا.. على مدار الساعةمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 26 أبريل 2021 - 1:30 صباحًا
السعودية.. تقليص مشروط لفترة حجر مخالطي مصابي كورونا

حددت وزارة الصحة السعودية الفترة الزمنية التي يخضع فيها الشخص المخالط لمصاب بفيروس كورونا للحجر، والخطوات التي يجب اتباعها للتأكد من سلامته.

وأشارت إلى أن المخالط يحجر عليه لمدة 10 أيام من أول يوم ظهرت فيه الأعراض على الشخص المصاب، أو من تاريخ أخذ العينة الإيجابية الأولى للشخص المصاب.

اقرأ أيضا...

وأضافت أنه “يمكن تقصير مدة الحجر إلى 7 أيام في حال توفر نتيجة فحص مخبري (PCR) سلبية للمخالط أخذت بعد اليوم الرابع من بدء الحجر”.

وأشارت إلى أنه “يمكن للمخالط الاستمرار في عمله إذا لم تظهر عليه الأعراض، مع التزامه بتطبيق كامل الإجراءات الاحترازية، وفي حال ظهرت عليه الأعراض يقوم بعزل نفسه فورا ويجري مسحة الفحص المخبري”.

المصدر: “عكاظ”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411802

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.