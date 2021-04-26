السعودية.. تقليص مشروط لفترة حجر مخالطي مصابي كورونا

حددت وزارة الصحة السعودية الفترة الزمنية التي يخضع فيها الشخص المخالط لمصاب بفيروس كورونا للحجر، والخطوات التي يجب اتباعها للتأكد من سلامته.

وأشارت إلى أن المخالط يحجر عليه لمدة 10 أيام من أول يوم ظهرت فيه الأعراض على الشخص المصاب، أو من تاريخ أخذ العينة الإيجابية الأولى للشخص المصاب.

وأضافت أنه “يمكن تقصير مدة الحجر إلى 7 أيام في حال توفر نتيجة فحص مخبري (PCR) سلبية للمخالط أخذت بعد اليوم الرابع من بدء الحجر”.

وأشارت إلى أنه “يمكن للمخالط الاستمرار في عمله إذا لم تظهر عليه الأعراض، مع التزامه بتطبيق كامل الإجراءات الاحترازية، وفي حال ظهرت عليه الأعراض يقوم بعزل نفسه فورا ويجري مسحة الفحص المخبري”.

المصدر: “عكاظ”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411802