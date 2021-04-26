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د. عبدالمجيد الجلاَّل: سياسات الارتخاء الأمريكي تخدم إيران وأذرعها في المنطقة!

كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 26 أبريل 2021 - 5:13 صباحًا
د. عبدالمجيد الجلاَّل: سياسات الارتخاء الأمريكي تخدم إيران وأذرعها في المنطقة!

محور الشر ، الماثل في أذرع إيران في المنطقة ، بقيادة الحرس الثوري الإيراني، يتنفس الصعداء ، وهو يرى المجتمع الدولي ، والعقوبات القصوى ، تتهاوى ، أمام سياسات ، هي أقرب إلى المُهادنة ، والانتهازية ، بحجة التوافق على الملف النووي الإيراني ، دون سواه ، ما يعني تحديداً ، إطلاق الأيادي والأذرع الإيرانية ، لتستمر في ممارسة العنف والفوضى ، وإشعال الحرائق في كل مفاصل وأجزاء المنطقة .
حزب الله ، القابض على الكيان اللبناني بحدّ السيف ، والمُتحكم في شؤونه وأدواته، سوف يستغل أجواء مُهادنة إيران ، بالعمل ، مع حليفه التيار الوطني الحر , لاستكمال تفكيك النظام السياسي اللبناني ، وعلى أنقاضه ، سوف يُقيم جمهورية لبنانية جديدة ، تابعة للمحور الإيراني في المنطقة ، ما يعني المزيد من الهوان ، والانكسار العربي.
كذلك ميليشيات الحوثي ، وبدلاً من وقفة دولية صارمة ، لتنفيذ القرار الدولي 2216 كأداة أساسية ، لحل كل ما بعثره وأحرقه الحوثي ، وإعادة اليمن إلى أمنه واستقراره ، فضّلت إدارة بايدن التفاهم مع ميليشيات خارجة عن القانون ، وعلى حلول ، تجعل منها ، سلطة الأمر الواقع في اليمن ، ما يجعل هذا البلد العربي الشقيق ، يقترب أكثر من المحور الإيراني ، ونظرية ولاية الفقيه .
وفي العراق ، الذي يخضع بالكلية ، للهيمنة الإيرانية ، يتزايد نفوذ الميليشيات العراقية ذات الهوى الإيراني ، وفي مقدمتها ميليشيات الحشد الشعبي ، ويتم استخدامها ، لتخريب علاقة العراق مع جيرانه ، وإلى منصاتٍ للصواريخ الإيرانية ، لضرب الأمن والاستقرار العراقي ، وخدمةً للمشروع الإيراني في المنطقة ، وهذا الأمر ، يُحرج كثيراً الحكومة العراقية ، ويدخلها في إشكالاتٍ وتوترات قاسية ، مع المجتمع الإقليمي والدولي .
وفي سورية ، التي تكتوي بنار الاحتلالين الروسي والإيراني ، تعبث الميليشيات الطائفية الشيعية القادمة من باكستان وإيران وأفغانستان ، وغيرها ، بكل مقومات الدولة السورية ، بموافقةٍ وتأييدٍ ، من رئيس النظام بشار الأسد ، ومن المؤسف أنَّ سورية العربية الشقيقة ، تتحول بوتيرة مُتسارعة ، إلى محافظة شيعية إيرانية ، بعد إقصاء المكون السني ، وتصفية رموزه وأركانه .
خلاصة القول ، على الولايات المتحدة الأمريكية ، الدولة الأكثر قوة ونفوذا في العالم ، أن تُدرك ، قبل فوات الأوان ، أنَّ سياسات التراخي ، والمُهادنة ، أمام إيران وأذرعها ، لن يخدم أمن واستقرار المنطقة ، بل قد تشتعل في أرجائها ، المزيد من الفتن والحرائق.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411805

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