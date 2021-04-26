ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد إلى 82 قتيلا

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن ارتفاع حصيلة حصيلة ضحايا الحريق في مستشفى ابن الخطيب في بغداد إلى 82 قتيلا و110 جرحى.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع” الأحد عن المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا تصريحه بأن هذا الحادث المأساوي “ما كان له أن يحدث لو كانت هناك احتياطات كافية”.

ونجم الحريق الذي اندلع مساء أمس في الطابق المخصص للإنعاش الرئوي في مستشفى ابن الخطيب عن انفجار عبوة أكسجين، ويعتقد أن سبب الحادث يعود إلى عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلقة بتخزين أسطوانات الأكسجين المخصصة للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن هذا الحادث يمثل دليلا على وجود تقصير، ووجه بفتح تحقيق فوري والتحفظ على مدير المستشفى ومدير الأمن والصيانة وكل المعنيين حتى التوصل إلى المقصرين ومحاسبتهم.

المصدر: واع + RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411807