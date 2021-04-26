القضاء المصري يصدر حكمه في قضية تامر أمين

كل الوطن – وكالات: قضت محكمة جنح مدينة نصر في مصر، ببراءة الإعلامى تامر أمين من تهمة سب وقذف الشعب المصري وإهانته في الجنحة المباشرة المرفوعة ضده.

وكان الإعلامى تامر أمين، اعتذر عن إهانته لأهالي الصعيد في برنامجه، وقال في فيديو: “أقدم اعتذار واضح وصريح لا لبس فيه لكل أهالينا فى الصعيد وفى كل مكان بمصر، اللى زعلانين منى، أنا لا هكابر ولا هآوح، أنا من الناس اللى بتعتذر لما تحس إن الناس زعلانة منها، حتى لو كانت نيتي يعلم بيها ربنا نيتي خير وكان الهدف هو المصلحة العامة”.

وأضاف تامر أمين: “أنا أكتر حاجة تضايقني في الدنيا إن واحد صعيدى بس أو واحدة صعيدية بس يزعلوا مني، وأنا من أكتر المؤمنين بالصعيد واحترام الصعيد وعزة نفس الصعيد وكرامة الصعيد وأصل الصعيد، صعيد مصر هما أصل مصر اللي طلعولنا الناس المفكرين والأدباء والناس الشريفة المحترمة”.

وتابع تامر أمين: “والله ما قصدتش الإهانة أبدا، ودي آخر حاجة تيجى على دماغى، وآخر حاجة في الدنيا إن يبقى حد صعيدى زعلان منى، فانا بقول لكل صعيدى وصعيدية جزمتكم على راسى من فوق، وأنا ابنكم وأنا ابن ريف مصر، ونسايبى أساساً من الصعيد مرات أخويا من الصعيد وبتشرف بيها وبالنسب دا”.

المصدر: اليوم السابع

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411812