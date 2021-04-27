وزير الطيران المصري ينعى الطيار أشرف أبو اليسر

كل الوطن – وكالات: أصدر وزير الطيران المصري محمد منار عنبه، بيانا نعى فيه الطيار أشرف أبو اليسر، الذي توفي السبت الماضي، إثر تدهور حالته بسبب أزمة صحية.

وقال عنبه في بيان له على الصفحة الرسمية لوزارة الطيران المدني، بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “يتقدم الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني وجميع العاملين بوزارة الطيران وشركاتها التابعة بخالص التعازي والمواساة لأسرة المغفور له بإذن الله الطيار أشرف أبو اليسر، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

وتوفي الطيار المصري أشرف أبو اليسر، داخل غرفة العناية المركزة، عقب تعرضه لأزمة صحية، بعد انتهاء الأزمة التي نشبت بينه وبين الفنان محمد رمضان، بعد أن سحبت وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، بعد أن سمح لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة، والتصوير داخلها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411819