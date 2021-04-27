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مصر.. حريق ضخم يلتهم 13 سيارة و10 تكاتك في ساحة انتظار بالقاهرة (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 29 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 12:57 صباحًا
مصر.. حريق ضخم يلتهم 13 سيارة و10 تكاتك في ساحة انتظار بالقاهرة (صور)

كل الوطن – وكالات: التهم حريق هائل شب في العاصمة المصرية القاهرة 13 سيارة و10 “تكاتك” بإحدى ساحات انتظار المركبات.

ووقع الحادث بحسب ما ذكر موقع صحيفة “الشروق” في حي دار السلام.

وتوجهت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إلى الموقع للوقوف على ما ترتب على الحادث، ومتابعة الإجراءات المتخذة.

وتبين من المعاينة احتواء موقع الحريق على سيارة محملة باسطوانات الغاز، وتم الدفع بسيارات الإطفاء لإخماد الحريق.

وأسفر الحريق عن احتراق غرفة خشبية خاصة بالساحة، وتم التحفظ على 81 أسطوانة غاز.

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وموقع الحريق عبارة عن ساحة انتظار مؤجرة من مشروع الساحات بمحافظة القاهرة وتباشر حاليا النيابة تحقيقاتها في الواقعة.

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المصدر: روسيا اليوم

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411823

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