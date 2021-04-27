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الأردن.. قتيلان بخلاف مسلح في منطقة الجويدة (صور + فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-27T01:23:45+03:00
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 48 دقيقةآخر تحديث : الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 1:23 صباحًا
الأردن.. قتيلان بخلاف مسلح في منطقة الجويدة (صور + فيديو)

كل الوطن – وكالات: قتل شخصان مساء الاثنين إثر عراك استخدمت فيه أسلحة نارية بين عدد من الأشخاص في حي الباير بمنطقة الجويدة بالعاصمة الأردنية عمان، وفق ما أعلنت قوات الدرك الأردنية.

وقال قوات الدرك الأردنية إن الأجهزة الأمنية قامت بضبط 6 أشخاص من الطرف الآخر وضبط سلاحين ناريين بحوزتهم وتم اقتيادهم إلى المركز الأمني لاستكمال التحقيق.

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المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411833

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