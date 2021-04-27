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فيديو مسرب لنائب لبناني يهاجم فيه الرئيس عون (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-27T01:44:14+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 28 دقيقةآخر تحديث : الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 1:44 صباحًا
فيديو مسرب لنائب لبناني يهاجم فيه الرئيس عون (فيديو)

كل الوطن – وكالات: انتشر تسجيل مصور لأكرم شهيّب النائب عن كتلة “اللقاء الديمقراطي” في البرلمان اللبناني، يهاجم فيه رئيس الجمهورية ميشال عون وينعته بـ”الغبي والحاقد”.

ونشر موقع “سبوت شوت” الفيديو الذي قال فيه شهيب: “لو كان ميشال عون ذكي لحمى عهده، ميشال عون بغبائه وحقده وعقله الجامد بعدو عايش بتلات تمانات عنا هون بعاليه”.

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وأضاف: “الله يعلن هيديك الساعة اللي انتخبناه فيها”.

وأثار الفيديو جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداوله من قبل عدد من الناشطين اللبنانيين عبر “تويتر”.

المصدر: “الجديد” + RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411839

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