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السعودية.. الطالبات يدرسن بكالوريوس البترول للمرة الأولى في تاريخ المملكة

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 24 دقيقةآخر تحديث : الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 1:46 صباحًا
السعودية.. الطالبات يدرسن بكالوريوس البترول للمرة الأولى في تاريخ المملكة

كل الوطن – الرياض: أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران عن فتح المجال أمام الطالبات للدراسة في مرحلة البكالوريوس بالبترول، للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وقالت الجامعة إن “التقديم يبدأ من 13 إلى 18 يونيو 2021، والأفضلية حسب النسبة الموزونة التي تعتمد على نتيجة القدرات والتحصيلي والثانوية العامة”.

وأضافت أن “الطلبة سيختارون التخصص كجزء من مرحلة القبول، وستنظم الجامعة ندوات ومحاضرات للتعريف بالتخصصات المختلفة”.

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وأوضحت بأنه “بالإضافة إلى البنين، فإنه يتاح القبول للبنات، ضمن المرحلة الأولى من قبول طالبات درجة البكالوريوس”، لافتة إلى أنه “سيتم الإعلان عن معلومات تفصيلية أخرى في وقت لاحق”.

وكانت الجامعة أعلنت لأول مرة في تاريخها، بدء التحاق الطالبات بها لمرحلة الدراسات العليا، والتي بدأت في 1 سبتمبر 2019 بنحو 100 طالبة الدراسة بالجامعة لمرحلة الدراسات العليا وذلك في تخصصات الرياضيات، وعلوم الحاسب الآلي، وإدارة الأعمال، واللواتي تم قبولهن بعد اجتيازهن معايير وشروط القبول المتبعة في أنظمة الدراسات العليا بالجامعة من بين أكثر من 600 طالبة من المتقدمات.

المصدر: “عكاظ”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411842

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