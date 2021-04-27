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السعودية تحبط تهريب مليونين و250 ألف ريال (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 دقيقةآخر تحديث : الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 1:59 صباحًا
السعودية تحبط تهريب مليونين و250 ألف ريال (صور)

كل الوطن – الرياض: أعلنت الجمارك السعودية، يوم الاثنين، عن إحباط تهريب 2.250.000 ريال في ديكور مركبة.

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وقالت إنها عثر عليها مخبأة بطريقة احترافية داخل ديكور أمامي لمركبة والأخرى في طيات أمتعة شخصية.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411845

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