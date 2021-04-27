تحديد موعد نهائي كأس محمد السادس بين الرجاء المغربي والاتحاد السعودي

كل الوطن – الرياض: أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن موعد المباراة النهائية لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بين الاتحاد السعودي والرجاء المغربي.

وقال الاتحاد العربي في بيان نشره عبر حسابه في موقع “تويتر”: “نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بين الرجاء المغربي والاتحاد السعودي يوم 21 أغسطس 2021 في المملكة المغربية”.

وبلغ الاتحاد المباراة النهائية لكأس محمد السادس بعد تخطيه مواطنه الشباب، فيما نجح الرجاء في إقصاء الإسماعيلي المصري، وكان من المقرر أن يقام النهائي في الـ18 من أبريل الماضي في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، لكن تم تأجيله حينها إلى أجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن نادي النجم الساحلي التونسي هو حامل لقب البطولة العربية، حيث تفوق في نهائي النسخة الماضية على الهلال السعودي في مباراة جمعتهما في الإمارات.

المصدر: الاتحاد العربي لكرة القدم

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411857