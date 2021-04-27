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مصر.. القضاء يصدر حكما رادعا على المتهم باستدراج “طفلة المعادي”

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 6:32 مساءً
مصر.. القضاء يصدر حكما رادعا على المتهم باستدراج “طفلة المعادي”

قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم بالتحرش بـ”طفلة المعادي” التي تبلغ من العمر 7 سنوات، بالسجن المشدد 10 سنوات.

وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي، قد أمر بإحالة المتهم بالتحرش بطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، للمحاكمة الجنائية، حيث استغل حيلة لاستدراج الطفلة إلى عقار قاصدا إبعادها عن أعين الرقباء، للتحرش بها.

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وقام المتهم بهتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًا.

المصدر: اليوم السابع

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411863

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