تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنشاهد.. تصرّف مفاجئ من الإعلامية المصرية بوسي شلبي على الهواء (فيديو)كل الوطن“المتهم قطع أنف الشيخ”.. قصة أغرب حكم إعدام نفذه “عشماوي” (فيديو)كل الوطنطبيب يدحض أسطورة شائعة عن مضار تناول البيضكل الوطنتحديد موعد نهائي كأس محمد السادس بين الرجاء المغربي والاتحاد السعوديكل الوطنفيديو مسرب لنائب لبناني يهاجم فيه الرئيس عون (فيديو)كل الوطنمحام مصري: مشكلة ختان الإناث تتلخص في الاعتقاد بأنها أمر دينيكل الوطنماذا يحصل في الجسم عند تناول حفنة من الزبيب يوميا؟كل الوطنمصر.. حريق ضخم يلتهم 13 سيارة و10 تكاتك في ساحة انتظار بالقاهرة (صور)كل الوطنوزير الطيران المصري ينعى الطيار أشرف أبو اليسركل الوطنالكشف عن تفاصيل جديدة حول حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد (فيديو)

شاهد.. تصرّف مفاجئ من الإعلامية المصرية بوسي شلبي على الهواء (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-27T18:48:23+03:00
فنون ونجومفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 6:48 مساءً
شاهد.. تصرّف مفاجئ من الإعلامية المصرية بوسي شلبي على الهواء (فيديو)

كل الوطن – وكالات: فاجأت الإعلامية المصرية بوسي شلبي المتابعين على الهواء، بخلع “الباروكة” التي ترتديها بعد مواجهتها من قبل شخصية “شيخ الحارة”.

وخلال تواجدها في برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، وجه إليها “شيخ الحارة” السؤال عن حقيقة خضوعها للتجميل، فأكدت أنها لم تخضع لأي تجميل، ليرد عليها شيخ الحارة بأنها تضع الباروكة باستمرار على شعرها وهو ما دفعها إلى نزعها على الهواء أمام المشاهدين.

اقرأ أيضا...

وقالت شلبي إنها تضع الباروكة كي لا تنهك شعرها بسبب عمليات التسريح المتكررة التي تضطر لها بسبب مشاركتها في الكثير من الفعاليات والمهرجانات الفنية.

من جانبها أعربت المخرجة إيناس الدغيدي، عن إعجابها بشعر بوسي شلبي الحقيقي، وطالبتها بالظهور به بدلا من الباروكة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411869

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.