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القبض على 4 لصوص ارتكبوا 47 جريمة سرقة في السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-27T19:09:26+03:00
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 36 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 7:09 مساءً
القبض على 4 لصوص ارتكبوا 47 جريمة سرقة في السعودية

كل الوطن – الرياض: أعلنت شرطة منطقة الرياض أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على 4 مواطنين رجلين وامرأتين من أرباب السوابق ارتكبوا 47 جريمة.

وأضافت الشرطة أن هذه الجرائم تمثلت في سرقة المصوغات الذهبية من متاجر الذهب والمجوهرات، من خلال التحايل على العاملين فيها، والتصرف بها وبيعها لحسابهم الخاصة، حيث قدرت قيمة المسروقات بمبلغ 300 ألف ريال.

وتمت هذه الجرائم في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية وحائل والقصيم.

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كما ضبط بحوزتهم المركبة المستخدمة في تنفيذ جرائمهم بعد أن غيروا لوحات التسجيل الخاصة بها لتضليل الجهات الأمنية، وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة.

وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

المصدر: واس

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411874

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