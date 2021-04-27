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تحرك في مصر على وقع “إهانة” إسماعيل ياسين

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-27T19:12:39+03:00
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 7:12 مساءً
تحرك في مصر على وقع “إهانة” إسماعيل ياسين

كل الوطن – وكالات: أصدر نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي بيانا بشأن إهانة الفنان الراحل إسماعيل ياسين في أحداث مسلسل “موسى”، بطولة الفنان محمد رمضان.

وجاء في نص البيان كالتالي: “في البداية يؤكد مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية أن المساس برموز مصر الفنية هو عمل مرفوض شكلا وموضوعا لأنه بمثابة تشويه للريادة المصرية في تاريخ الفنون كما يعد تشويها للشخصية المصرية التي شكل الإبداع الفني جانباً هاما من سماتها وخصوصيتها منذ فجر التاريخ”.

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وأكد مجلس النقابة في البيان، على تلقي شكوى مقدمة من أسرة الفنان الراحل إسماعيل ياسين أسطورة الكوميديا المصرية بشأن تضررها من تقديم شخصية اسماعيل ياسين بطريقة غير لائقة في الحلقة الثانية عشر من مسلسل موسى.

المصدر: أخبار اليوم

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411878

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